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Полиция перекрыла несколько кварталов в центре Вашингтона

Полиция перекрыла несколько кварталов в центре Вашингтона

Некоторые улицы в центре Вашингтона перекрыла полиция, в частности, и ведущая к Белому дому 16 Street, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T05:26

2020-11-04T05:26

2020-11-04T06:12

выборы президента сша — 2020

вашингтон (город)

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Некоторые улицы в центре Вашингтона перекрыла полиция, в частности, и ведущая к Белому дому 16 Street, передает корреспондент РИА Новости.Несколько сотен человек собрались на площади имени Джеймса Макпитерсона: с одной стороны люди смотрят телеканал CNN на большом экране, а с другой стоит грузовик с музыкой, ставший несколько часов назад причиной потасовки активистов с полицией.Правоохранители дежурят неподалеку, в происходящее не вмешиваются. Дороги перекрыты на несколько кварталов вокруг Белого дома, полицейские патрулируют окрестности на велосипедах. В небе над американской столицей летает вертолет. При этом в целом обстановка в городе спокойная.В США 3 ноября проходят выборы президента, на пост главы государства претендует республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден. В преддверии выборов вокруг территории Белого дома возвели забор. Как сообщили в парковой службе, ограждения были модифицированы по запросу Секретной службы США "в связи с уникальными требованиями к безопасности вокруг предстоящих президентских выборов и в связи с необходимостью быстро разрешить потенциально возможные столкновения, защитить парк и обеспечить общественную безопасность около комплекса Белого дома".Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вашингтон (город), сша, в мире