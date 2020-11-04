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Полиция перекрыла несколько кварталов в центре Вашингтона
Полиция перекрыла несколько кварталов в центре Вашингтона
Некоторые улицы в центре Вашингтона перекрыла полиция, в частности, и ведущая к Белому дому 16 Street, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T05:26
2020-11-04T05:26
2020-11-04T06:12
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ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Некоторые улицы в центре Вашингтона перекрыла полиция, в частности, и ведущая к Белому дому 16 Street, передает корреспондент РИА Новости.Несколько сотен человек собрались на площади имени Джеймса Макпитерсона: с одной стороны люди смотрят телеканал CNN на большом экране, а с другой стоит грузовик с музыкой, ставший несколько часов назад причиной потасовки активистов с полицией.Правоохранители дежурят неподалеку, в происходящее не вмешиваются. Дороги перекрыты на несколько кварталов вокруг Белого дома, полицейские патрулируют окрестности на велосипедах. В небе над американской столицей летает вертолет. При этом в целом обстановка в городе спокойная.В США 3 ноября проходят выборы президента, на пост главы государства претендует республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден. В преддверии выборов вокруг территории Белого дома возвели забор. Как сообщили в парковой службе, ограждения были модифицированы по запросу Секретной службы США "в связи с уникальными требованиями к безопасности вокруг предстоящих президентских выборов и в связи с необходимостью быстро разрешить потенциально возможные столкновения, защитить парк и обеспечить общественную безопасность около комплекса Белого дома".Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вашингтон (город), сша, в мире
ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости.
Некоторые улицы в центре Вашингтона
перекрыла полиция, в частности, и ведущая к Белому дому 16 Street, передает корреспондент РИА Новости.
Несколько сотен человек собрались на площади имени Джеймса Макпитерсона: с одной стороны люди смотрят телеканал CNN на большом экране, а с другой стоит грузовик с музыкой, ставший несколько часов назад причиной потасовки активистов с полицией.
Правоохранители дежурят неподалеку, в происходящее не вмешиваются. Дороги перекрыты на несколько кварталов вокруг Белого дома, полицейские патрулируют окрестности на велосипедах. В небе над американской столицей летает вертолет. При этом в целом обстановка в городе спокойная.
В США
3 ноября проходят выборы президента, на пост главы государства претендует республиканец Дональд Трамп
и демократ Джо Байден
. В преддверии выборов вокруг территории Белого дома возвели забор.
Как сообщили в парковой службе, ограждения были модифицированы по запросу Секретной службы США "в связи с уникальными требованиями к безопасности вокруг предстоящих президентских выборов и в связи с необходимостью быстро разрешить потенциально возможные столкновения, защитить парк и обеспечить общественную безопасность около комплекса Белого дома".
Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>