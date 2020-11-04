https://ria.ru/20201104/vybory-1582954983.html

Fox: демократы сохранят контроль над палатой представителей конгресса США

Fox: демократы сохранят контроль над палатой представителей конгресса США

Демократы сохранят контроль над нижней палатой конгресса США – палатой представителей. Такой прогноз дает Fox News. РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T05:24

2020-11-04T05:24

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выборы президента сша — 2020

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 4 ноя – РИА Новости. Демократы сохранят контроль над нижней палатой конгресса США – палатой представителей. Такой прогноз дает Fox News.Телеканал прогнозирует, что члены Демократической партии отвоюют у республиканцев как минимум пять мест в палате.Всего в палате представителей 435 мест, демократы занимают 232, республиканцы – 197, либертарианцы – одно, вакантными остаются пять мест.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

сша

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, в мире