https://ria.ru/20201104/vybory-1582954983.html
Fox: демократы сохранят контроль над палатой представителей конгресса США
Fox: демократы сохранят контроль над палатой представителей конгресса США
Демократы сохранят контроль над нижней палатой конгресса США – палатой представителей. Такой прогноз дает Fox News. РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T05:24
2020-11-04T05:24
2020-11-04T05:29
выборы президента сша — 2020
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 4 ноя – РИА Новости. Демократы сохранят контроль над нижней палатой конгресса США – палатой представителей. Такой прогноз дает Fox News.Телеканал прогнозирует, что члены Демократической партии отвоюют у республиканцев как минимум пять мест в палате.Всего в палате представителей 435 мест, демократы занимают 232, республиканцы – 197, либертарианцы – одно, вакантными остаются пять мест.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, в мире