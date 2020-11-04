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Трамп лидирует по общему числу голосов избирателей

Трамп лидирует по общему числу голосов избирателей

Действующий президент США Дональд Трамп на данный момент лидирует по числу голосов избирателей, набирая 50,5%, подсчитано приблизительно 23% от их ожидаемого... РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T05:23

2020-11-04T05:23

2020-11-04T05:23

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Действующий президент США Дональд Трамп на данный момент лидирует по числу голосов избирателей, набирая 50,5%, подсчитано приблизительно 23% от их ожидаемого числа.За Трампа проголосовали 50,5% избирателей, за его оппонента, кандидата от Демократической партии Джо Байдена 48,3%. Нынешний президент США опережает бывшего вице-президента более чем на 1 миллион голосов избирателей.Особенностью избирательной системы США является голосование по двухступенчатой системе, из-за чего кандидат, набравший больше голосов избирателей, не обязательно выигрывает выборы.Сначала избиратели каждого штата голосуют за кандидатов в президенты. Победивший кандидат получает всех выборщиков от данного штата. Число выборщиков равно числу округов конгресса в штате. Всего выборщиков 538 по числу членов конгресса. Именно выборщики и избирают затем президента (в этом году голосование назначено на 14 декабря). Для победы необходимо набрать 270 голосов. Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

сша

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, сша, в мире