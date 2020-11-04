https://ria.ru/20201104/vybory-1582954394.html

К собравшимся у Белого дома присоединился кукольный "Трамп"

К собравшимся у Белого дома присоединился кукольный "Трамп"

Собравшиеся у Белого дома люди пока и не думают расходится, к ним присоединился "Дональд Трамп" - мужчина в белой рубашке с огромной кукольной головой,... РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T05:20

2020-11-04T05:20

2020-11-04T05:20

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

нью-йорк (город)

вашингтон (город)

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Собравшиеся у Белого дома люди пока и не думают расходится, к ним присоединился "Дональд Трамп" - мужчина в белой рубашке с огромной кукольной головой, изображающий действующего президента США.Как передает корреспондент РИА Новости, обстановка у резиденции главы американского государства остается спокойной, играет музыка, молодежь поет песни, около двухсот человек прогуливаются и делают сэлфи с кукольным "Трампом". На стену одного из зданий выводят проекцию с теленовостями. Поодаль от собравшихся дежурят полицейские. На прилегающих улицах большое количество патрульных автомобилей.В США 3 ноября проходят выборы президента, на пост главы государства претендует республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден. В преддверии выборов вокруг территории Белого дома возвели забор. Как сообщили в парковой службе, ограждения были модифицированы по запросу Секретной службы США "в связи с уникальными требованиями к безопасности вокруг предстоящих президентских выборов и в связи с необходимостью быстро разрешить потенциально возможные столкновения, защитить парк и обеспечить общественную безопасность около комплекса Белого дома".Ранее сообщалось, что в Нью-Йорке также активно готовятся к возможным протестам, с каждым днем в городе появлялось все больше витрин, заколоченных листами фанеры. Ряд бизнесов в Вашингтоне предпочли временно закрыться.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

нью-йорк (город)

вашингтон (город)

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры кукольного Трампа у Белого дома Обстановка у Белого дома спокойная: играет музыка, около 200 человек прогуливаются, делают селфи с кукольным Трампом. На стену одного из зданий выводят проекцию с теленовостями. Поодаль от собравшихся дежурят полицейские. На прилегающих улицах большое количество патрульных автомобилей. 2020-11-04T05:20 true PT0M20S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, нью-йорк (город), вашингтон (город), сша, в мире