https://ria.ru/20201104/vybory-1582954394.html
К собравшимся у Белого дома присоединился кукольный "Трамп"
К собравшимся у Белого дома присоединился кукольный "Трамп"
Собравшиеся у Белого дома люди пока и не думают расходится, к ним присоединился "Дональд Трамп" - мужчина в белой рубашке с огромной кукольной головой,... РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T05:20
2020-11-04T05:20
2020-11-04T05:20
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
нью-йорк (город)
вашингтон (город)
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Собравшиеся у Белого дома люди пока и не думают расходится, к ним присоединился "Дональд Трамп" - мужчина в белой рубашке с огромной кукольной головой, изображающий действующего президента США.Как передает корреспондент РИА Новости, обстановка у резиденции главы американского государства остается спокойной, играет музыка, молодежь поет песни, около двухсот человек прогуливаются и делают сэлфи с кукольным "Трампом". На стену одного из зданий выводят проекцию с теленовостями. Поодаль от собравшихся дежурят полицейские. На прилегающих улицах большое количество патрульных автомобилей.В США 3 ноября проходят выборы президента, на пост главы государства претендует республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден. В преддверии выборов вокруг территории Белого дома возвели забор. Как сообщили в парковой службе, ограждения были модифицированы по запросу Секретной службы США "в связи с уникальными требованиями к безопасности вокруг предстоящих президентских выборов и в связи с необходимостью быстро разрешить потенциально возможные столкновения, защитить парк и обеспечить общественную безопасность около комплекса Белого дома".Ранее сообщалось, что в Нью-Йорке также активно готовятся к возможным протестам, с каждым днем в городе появлялось все больше витрин, заколоченных листами фанеры. Ряд бизнесов в Вашингтоне предпочли временно закрыться.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
нью-йорк (город)
вашингтон (город)
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Кадры кукольного Трампа у Белого дома
Обстановка у Белого дома спокойная: играет музыка, около 200 человек прогуливаются, делают селфи с кукольным Трампом. На стену одного из зданий выводят проекцию с теленовостями. Поодаль от собравшихся дежурят полицейские. На прилегающих улицах большое количество патрульных автомобилей.
2020-11-04T05:20
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PT0M20S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, джо байден, нью-йорк (город), вашингтон (город), сша, в мире