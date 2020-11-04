https://ria.ru/20201104/vybory-1582954097.html

Трамп перехватил лидерство в пяти ключевых штатах

Трамп перехватил лидерство в пяти ключевых штатах

Действующий президент США Дональд Трамп лидирует на президентских выборах в ключевых штатах Мичиган (16 выборщиков), Висконсин (десять выборщиков) и Миннесота... РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T05:16

2020-11-04T05:16

2020-11-04T08:20

вашингтон (город)

сша

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

висконсин

мичиган

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/04/1582934304_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_8b7098776523d7fef964a78b09f07710.jpg

ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Действующий президент США Дональд Трамп лидирует на президентских выборах в ключевых штатах Мичиган (16 выборщиков), Висконсин (десять выборщиков) и Миннесота (столько же выборщиков), он также перехватил лидерство в ключевом штате Техас (38 голосов выборщиков) и Огайо (18 выборщиков), свидетельствуют частичные результаты обработки голосов.Кроме того, Трамп побеждает в Луизиане (восемь выборщиков), Джорджии (16 голосов) и увеличил отрыв в ключевом штате Флорида (29 выборщиков). Он также выиграл не менее четырех голосов выборщиков из пяти в штате Небраска - это один из двух штатов (наряду с Мэном), который не отдает все голоса выборщиков победителю на уровне штата.В свою очередь, его соперник, сенатор-демократ Джо Байден лидирует в штатах Нью-Джерси (14 голосов выборщиков), Вермонт, Колорадо Миннесоте (десять голосов) и Северная Каролина (последний штат считается ключевым, так как он дает 15 выборщиков). По прогнозам американских СМИ, Байден ожидаемо побеждает в одном из крупнейших штатов Нью-Йорк (29 выборщиков), а также в Нью-Мексико (пять голосов выборщиков), Вайоминге, Северной и Южной Дакоте (в сумме девять выборщиков).По прогнозу американских СМИ, Байден опережает Трампа по числу голосов выборщиков. Так, по подсчетам CNN, Байден получает 89 голосов по сравнению с 72 голосами у Трампа. По данным телеканала Fox News, Байден сейчас заручился поддержкой 129 выборщиков при 109 у Трампа. Агентство Associaded Press прогнозирует, что Байден получил 119 голосов выборщиков, а Трамп - 92 голоса. Для победы одному из кандидатов необходимо набрать 270 голосов.При этом Трамп на данный момент лидирует по числу проголосовавших за него избирателей, набирая 50,5% и опережая своего соперника более чем на миллион голосов. Однако особенностью избирательной системы США является голосование по двухступенчатой системе, из-за чего кандидат, набравший больше голосов избирателей, не обязательно выигрывает выборы.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

вашингтон (город)

сша

висконсин

мичиган

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вашингтон (город), сша, дональд трамп, висконсин, мичиган, в мире