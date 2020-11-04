Трамп перехватил лидерство в пяти ключевых штатах
05:16 04.11.2020 (обновлено: 08:20 04.11.2020)
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп во время посещения своего избирательного штаба в Арлингтоне
© AP Photo / Alex Brandon
ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Действующий президент США Дональд Трамп лидирует на президентских выборах в ключевых штатах Мичиган (16 выборщиков), Висконсин (десять выборщиков) и Миннесота (столько же выборщиков), он также перехватил лидерство в ключевом штате Техас (38 голосов выборщиков) и Огайо (18 выборщиков), свидетельствуют частичные результаты обработки голосов.
Кроме того, Трамп побеждает в Луизиане (восемь выборщиков), Джорджии (16 голосов) и увеличил отрыв в ключевом штате Флорида (29 выборщиков). Он также выиграл не менее четырех голосов выборщиков из пяти в штате Небраска - это один из двух штатов (наряду с Мэном), который не отдает все голоса выборщиков победителю на уровне штата.
В свою очередь, его соперник, сенатор-демократ Джо Байден лидирует в штатах Нью-Джерси (14 голосов выборщиков), Вермонт, Колорадо Миннесоте (десять голосов) и Северная Каролина (последний штат считается ключевым, так как он дает 15 выборщиков).
По прогнозам американских СМИ, Байден ожидаемо побеждает в одном из крупнейших штатов Нью-Йорк (29 выборщиков), а также в Нью-Мексико (пять голосов выборщиков), Вайоминге, Северной и Южной Дакоте (в сумме девять выборщиков).
© AP Photo / Wilfredo LeeЭкран с предварительными итогами голосования на президентских выборах в Майами, США
© AP Photo / Wilfredo Lee
Экран с предварительными итогами голосования на президентских выборах в Майами, США
По прогнозу американских СМИ, Байден опережает Трампа по числу голосов выборщиков. Так, по подсчетам CNN, Байден получает 89 голосов по сравнению с 72 голосами у Трампа. По данным телеканала Fox News, Байден сейчас заручился поддержкой 129 выборщиков при 109 у Трампа. Агентство Associaded Press прогнозирует, что Байден получил 119 голосов выборщиков, а Трамп - 92 голоса. Для победы одному из кандидатов необходимо набрать 270 голосов.
При этом Трамп на данный момент лидирует по числу проголосовавших за него избирателей, набирая 50,5% и опережая своего соперника более чем на миллион голосов. Однако особенностью избирательной системы США является голосование по двухступенчатой системе, из-за чего кандидат, набравший больше голосов избирателей, не обязательно выигрывает выборы.
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