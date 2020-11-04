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Байден побеждает в Колорадо

Байден побеждает в Колорадо

Кандидат в президенты от демократов Джо Байден лидирует в Колорадо, штате с девятью голосами выборщиков, по итогам обработки 22% бюллетеней, свидетельствуют... РИА Новости, 04.11.2020

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джо байден

выборы президента сша — 2020

колорадо

в мире

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ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Кандидат в президенты от демократов Джо Байден лидирует в Колорадо, штате с девятью голосами выборщиков, по итогам обработки 22% бюллетеней, свидетельствуют первые данные подсчета.У Байдена 65,4%, у Трампа - 32,5%.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

колорадо

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джо байден, колорадо, в мире