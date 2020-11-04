https://ria.ru/20201104/vybory-1582953481.html

Fox: Трамп выиграл не менее четырех голосов выборщиков из пяти в Небраске

Fox: Трамп выиграл не менее четырех голосов выборщиков из пяти в Небраске

Президент США Дональд Трамп выиграл не менее четырех голосов выборщиков из пяти в штате Небраска, свидетельствует прогноз Fox News на основании предварительных... РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T05:08

2020-11-04T05:08

2020-11-04T05:11

мэн (штат)

вашингтон (город)

сша

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

небраска

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/03/1582778542_0:95:3070:1823_1400x0_80_0_0_e91c22fe9292e18dd8e4943b169a0257.jpg

ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выиграл не менее четырех голосов выборщиков из пяти в штате Небраска, свидетельствует прогноз Fox News на основании предварительных результатов.Трамп выиграл два голоса выборщиков, распределяющихся на уровне штатов, а также два из трех голосов выборщиков от округов конгресса. Небраска - один из двух штатов (наряду с Мэном), который не отдает все голоса выборщиков победителю на уровне штата.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

мэн (штат)

вашингтон (город)

сша

небраска

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мэн (штат), вашингтон (город), сша, дональд трамп, небраска, в мире