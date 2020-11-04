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Fox: Трамп выиграл не менее четырех голосов выборщиков из пяти в Небраске
Fox: Трамп выиграл не менее четырех голосов выборщиков из пяти в Небраске
Президент США Дональд Трамп выиграл не менее четырех голосов выборщиков из пяти в штате Небраска, свидетельствует прогноз Fox News на основании предварительных... РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T05:08
2020-11-04T05:08
2020-11-04T05:11
мэн (штат)
вашингтон (город)
сша
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
небраска
в мире
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ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выиграл не менее четырех голосов выборщиков из пяти в штате Небраска, свидетельствует прогноз Fox News на основании предварительных результатов.Трамп выиграл два голоса выборщиков, распределяющихся на уровне штатов, а также два из трех голосов выборщиков от округов конгресса. Небраска - один из двух штатов (наряду с Мэном), который не отдает все голоса выборщиков победителю на уровне штата.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мэн (штат), вашингтон (город), сша, дональд трамп, небраска, в мире