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Fox News: Байден побеждает в Нью-Мексико
Fox News: Байден побеждает в Нью-Мексико
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден ожидаемо побеждает в штате Нью-Мексико. Такой прогноз дают телеканал Fox News и агентство... РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T05:06
2020-11-04T05:06
2020-11-04T05:11
джо байден
нью-мексико
выборы президента сша — 2020
в мире
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ВАШИНГТОН, 4 ноя – РИА Новости. Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден ожидаемо побеждает в штате Нью-Мексико. Такой прогноз дают телеканал Fox News и агентство Ассошиэйтед Пресс.На предыдущих выборах в 2016 году в этом штате победила Хиллари Клинтон. Нью-Мексико дает пять голосов выборщиков.Основная часть голосов по этому штату будет подсчитана в ночь выборов.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
нью-мексико
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джо байден, нью-мексико, в мире