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Fox News: Трамп выиграл Вайоминг, Северную и Южную Дакоту

Fox News: Трамп выиграл Вайоминг, Северную и Южную Дакоту

Президент США Дональд Трамп выиграл в Вайоминге, Северной и Южной Дакоте (в сумме 9 выборщиков), а кандидат демократов Джо Байден - в Колорадо также с 9... РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T05:05

2020-11-04T05:05

2020-11-04T08:19

джо байден

колорадо

вашингтон (город)

северная дакота

сша

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

вайоминг

южная дакота

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ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выиграл в Вайоминге, Северной и Южной Дакоте (в сумме 9 выборщиков), а кандидат демократов Джо Байден - в Колорадо также с 9 выборщиками, прогнозирует Fox News на основе частичных результатов голосования.Все победы ожидаемы согласно предварительным прогнозам экспертов и результатам опросов.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

колорадо

вашингтон (город)

северная дакота

сша

вайоминг

южная дакота

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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