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Fox News: Байден выиграл в штате Колорадо
Fox News: Байден выиграл в штате Колорадо
Президент США Дональд Трамп выиграл в Вайоминге, Северной и Южной Дакоте (в сумме 9 выборщиков), а кандидат демократов Джо Байден - в Колорадо также с 9... РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T05:04
2020-11-04T05:04
2020-11-04T05:20
джо байден
выборы президента сша — 2020
колорадо
в мире
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ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выиграл в Вайоминге, Северной и Южной Дакоте (в сумме 9 выборщиков), а кандидат демократов Джо Байден - в Колорадо также с 9 выборщиками, прогнозирует Fox News на основе частичных результатов голосования.Все победы ожидаемы согласно предварительным прогнозам экспертов и результатам опросов.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джо байден, колорадо, в мире