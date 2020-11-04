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CNN: Байден побеждает в штате Нью-Йорк

CNN: Байден побеждает в штате Нью-Йорк

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден ожидаемо побеждает в одном из крупнейших штатов – Нью-Йорк, такой прогноз дает телеканал CNN. РИА Новости, 04.11.2020

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выборы президента сша — 2020

джо байден

нью-йорк (штат)

в мире

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ВАШИНГТОН, 4 ноя – РИА Новости. Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден ожидаемо побеждает в одном из крупнейших штатов – Нью-Йорк, такой прогноз дает телеканал CNN.На предыдущих выборах в 2016 году в этом штате победила Хиллари Клинтон, которая в этом году является одной из 29 выборщиков от этого региона.Ведущие телеканалы и информационное агентство Ассошиэйтед Пресс прогнозируют победителей в отдельных штатах до завершения подсчета голосов, основываясь на своих статистических моделях. Эти прогнозы не являются официальными, но пользуются значительным авторитетом.Основная часть голосов по этому штату будет подсчитана в ночь выборов, однако подсчет поданных по почте бюллетеней начнется не раньше 6 ноября, так что для подведения окончательных результатов может потребоваться даже несколько недель.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

нью-йорк (штат)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джо байден, нью-йорк (штат), в мире