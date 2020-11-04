https://ria.ru/20201104/vybory-1582952175.html
Байден вырвался вперед в колеблющейся Северной Каролине
Байден вырвался вперед в колеблющейся Северной Каролине
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден обогнал своего соперника Дональда Трампа в колеблющемся штате Северная Каролина, следует после... РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T04:56
2020-11-04T04:56
2020-11-04T05:01
вашингтон (город)
дональд трамп
джо байден
сша
выборы президента сша — 2020
северная каролина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/03/1582786165_0:236:3026:1938_1400x0_80_0_0_70991c10c39cc0bd4db068a67bb29e4b.jpg
ВАШИНГТОН, 4 ноя – РИА Новости. Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден обогнал своего соперника Дональда Трампа в колеблющемся штате Северная Каролина, следует после подсчета 71% голосов избирателей.Байден набирает 52%, Трамп – 46,9%. На предыдущих выборах в 2016 году в этом штате победил Трамп. Северная Каролина дает 15 голосов выборщиков.По оценкам представителей избирательных комиссий, до 80% от общего числа голосов в этом штате может быть объявлено сразу после закрытия участков. Однако на подсчет оставшихся бюллетеней может уйти несколько дней, так как Северная Каролина принимает голоса избирателей, поступившие по почте не позднее 12 ноября.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
вашингтон (город)
сша
северная каролина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/03/1582786165_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_d022b1a5dfa88f4fec009bcef68f9fac.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вашингтон (город), дональд трамп, джо байден, сша, северная каролина, в мире