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Байден вырвался вперед в колеблющейся Северной Каролине

Байден вырвался вперед в колеблющейся Северной Каролине

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден обогнал своего соперника Дональда Трампа в колеблющемся штате Северная Каролина, следует после... РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T04:56

2020-11-04T04:56

2020-11-04T05:01

вашингтон (город)

дональд трамп

джо байден

сша

выборы президента сша — 2020

северная каролина

в мире

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ВАШИНГТОН, 4 ноя – РИА Новости. Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден обогнал своего соперника Дональда Трампа в колеблющемся штате Северная Каролина, следует после подсчета 71% голосов избирателей.Байден набирает 52%, Трамп – 46,9%. На предыдущих выборах в 2016 году в этом штате победил Трамп. Северная Каролина дает 15 голосов выборщиков.По оценкам представителей избирательных комиссий, до 80% от общего числа голосов в этом штате может быть объявлено сразу после закрытия участков. Однако на подсчет оставшихся бюллетеней может уйти несколько дней, так как Северная Каролина принимает голоса избирателей, поступившие по почте не позднее 12 ноября.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

вашингтон (город)

сша

северная каролина

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вашингтон (город), дональд трамп, джо байден, сша, северная каролина, в мире