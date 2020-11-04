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Трамп лидирует в Индиане
Трамп лидирует в Индиане
Республиканец Дональд Трамп ожидаемо лидирует на выборах президента США в штате Индиана (11 голосов выборщиков), набирая 60% голосов после подсчета 50%... РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T04:52
2020-11-04T04:52
2020-11-04T04:54
джо байден
индианаполис
индиана
дональд трамп
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НЬЮ-ЙОРК, 4 ноя - РИА Новости. Республиканец Дональд Трамп ожидаемо лидирует на выборах президента США в штате Индиана (11 голосов выборщиков), набирая 60% голосов после подсчета 50% бюллетеней, сообщает сайт Fox News.По данным телеканала, подсчитаны 50% бюллетеней. Сейчас у Трампа 60%, у его соперника демократа Джо Байдена – 38,2%.Индиана имеет 11 голосов в коллегии выборщиков (для победы кандидату в президенты необходимо набрать 270 голосов). Этот штат находится на северо-востоке центральной части США, население более 6,7 миллиона человек, столица и крупнейший город - Индианаполис. Индиана последние полвека голосовала за республиканских кандидатов в президенты, за исключением 2008 года. В 2016 году Трамп получил 56,47%, а кандидат от демократов Хиллари Клинтон 37,46%.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джо байден, индианаполис, индиана, дональд трамп, сша, в мире