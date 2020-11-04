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Трамп лидирует в Индиане

Трамп лидирует в Индиане

Республиканец Дональд Трамп ожидаемо лидирует на выборах президента США в штате Индиана (11 голосов выборщиков), набирая 60% голосов после подсчета 50%... РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T04:52

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2020-11-04T04:54

джо байден

индианаполис

индиана

дональд трамп

выборы президента сша — 2020

сша

в мире

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НЬЮ-ЙОРК, 4 ноя - РИА Новости. Республиканец Дональд Трамп ожидаемо лидирует на выборах президента США в штате Индиана (11 голосов выборщиков), набирая 60% голосов после подсчета 50% бюллетеней, сообщает сайт Fox News.По данным телеканала, подсчитаны 50% бюллетеней. Сейчас у Трампа 60%, у его соперника демократа Джо Байдена – 38,2%.Индиана имеет 11 голосов в коллегии выборщиков (для победы кандидату в президенты необходимо набрать 270 голосов). Этот штат находится на северо-востоке центральной части США, население более 6,7 миллиона человек, столица и крупнейший город - Индианаполис. Индиана последние полвека голосовала за республиканских кандидатов в президенты, за исключением 2008 года. В 2016 году Трамп получил 56,47%, а кандидат от демократов Хиллари Клинтон 37,46%.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

индианаполис

индиана

сша

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джо байден, индианаполис, индиана, дональд трамп, сша, в мире