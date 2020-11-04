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Трамп лидирует в Северной Дакоте
Трамп лидирует в Северной Дакоте
В американском штате Северная Дакота (три выборщика) по итогам обработки 7% бюллетеней лидирует нынешний президент, республиканец Дональд Трамп, набирая 55,5%,... РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T04:50
2020-11-04T04:50
2020-11-04T04:58
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
северная дакота
в мире
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НЬЮ-ЙОРК, 4 ноя – РИА Новости. В американском штате Северная Дакота (три выборщика) по итогам обработки 7% бюллетеней лидирует нынешний президент, республиканец Дональд Трамп, набирая 55,5%, сообщает телеканал Fox News.Демократ Джо Байден набирает 42%.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, северная дакота, в мире