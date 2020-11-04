https://ria.ru/20201104/vybory-1582951804.html

Трамп лидирует в Северной Дакоте

Трамп лидирует в Северной Дакоте

В американском штате Северная Дакота (три выборщика) по итогам обработки 7% бюллетеней лидирует нынешний президент, республиканец Дональд Трамп, набирая 55,5%,... РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T04:50

2020-11-04T04:50

2020-11-04T04:58

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

северная дакота

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/04/1582930147_0:0:3038:1710_1400x0_80_0_0_581b51461e59f90eeb79ee20dac5db1b.jpg

НЬЮ-ЙОРК, 4 ноя – РИА Новости. В американском штате Северная Дакота (три выборщика) по итогам обработки 7% бюллетеней лидирует нынешний президент, республиканец Дональд Трамп, набирая 55,5%, сообщает телеканал Fox News.Демократ Джо Байден набирает 42%.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

северная дакота

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, северная дакота, в мире