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Fox News: демократы и республиканцы выиграли по пять сенатских мест

Fox News: демократы и республиканцы выиграли по пять сенатских мест

Демократы и республиканцы идут вровень в сенатской гонке, выиграв по пять сенатских мест, прогнозирует телеканал Fox News. РИА Новости, 04.11.2020

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ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Демократы и республиканцы идут вровень в сенатской гонке, выиграв по пять сенатских мест, прогнозирует телеканал Fox News.Сохранили свои места сенаторы-республиканцы Шелли Мур-Капито от Западной Вирджинии, Митч Макконнелл от Кентукки (лидер республиканского большинства), Том Коттон от Арканзаса и Джим Инхоф от Оклахомы, также в Теннесси на "открытых" выборах, где не было действующего баллотирующегося сенатора, победил республиканец Билл Хагерти.В свою очередь демократы сохранили места в Нью-Гэмпшире (Джин Шахин), Массачусетсе (Эдвард Марки), Род-Айленде (Джон Рид), Нью-Джерси (Кори Букер) и Делавэре (Кристофер Кунс).В этом году переизбираются 35 из 100 сенаторов.Сейчас у республиканцев в сенате 53 места против 47 у демократов. Чтобы получить большинство в 51 голос, демократам нужно четыре места. Если же демократ Джо Байден станет президентом, то демократам для большинства хватит и 50 голосов, поскольку в этом случае председателем сената по должности станет вице-президент Камала Харрис.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

теннесси, сша, в мире