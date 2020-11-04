Fox News: демократы и республиканцы выиграли по пять сенатских мест
04:47 04.11.2020 (обновлено: 04:56 04.11.2020)
© РИА Новости / Юки Ивамура / Перейти в фотобанкНаклейки на одном из избирательных участков в Вашингтоне
ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Демократы и республиканцы идут вровень в сенатской гонке, выиграв по пять сенатских мест, прогнозирует телеканал Fox News.
Сохранили свои места сенаторы-республиканцы Шелли Мур-Капито от Западной Вирджинии, Митч Макконнелл от Кентукки (лидер республиканского большинства), Том Коттон от Арканзаса и Джим Инхоф от Оклахомы, также в Теннесси на "открытых" выборах, где не было действующего баллотирующегося сенатора, победил республиканец Билл Хагерти.
В свою очередь демократы сохранили места в Нью-Гэмпшире (Джин Шахин), Массачусетсе (Эдвард Марки), Род-Айленде (Джон Рид), Нью-Джерси (Кори Букер) и Делавэре (Кристофер Кунс).
В этом году переизбираются 35 из 100 сенаторов.
Сейчас у республиканцев в сенате 53 места против 47 у демократов. Чтобы получить большинство в 51 голос, демократам нужно четыре места. Если же демократ Джо Байден станет президентом, то демократам для большинства хватит и 50 голосов, поскольку в этом случае председателем сената по должности станет вице-президент Камала Харрис.
Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>