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Fox News: демократы и республиканцы выиграли по пять сенатских мест
Fox News: демократы и республиканцы выиграли по пять сенатских мест
Демократы и республиканцы идут вровень в сенатской гонке, выиграв по пять сенатских мест, прогнозирует телеканал Fox News. РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T04:47
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ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Демократы и республиканцы идут вровень в сенатской гонке, выиграв по пять сенатских мест, прогнозирует телеканал Fox News.Сохранили свои места сенаторы-республиканцы Шелли Мур-Капито от Западной Вирджинии, Митч Макконнелл от Кентукки (лидер республиканского большинства), Том Коттон от Арканзаса и Джим Инхоф от Оклахомы, также в Теннесси на "открытых" выборах, где не было действующего баллотирующегося сенатора, победил республиканец Билл Хагерти.В свою очередь демократы сохранили места в Нью-Гэмпшире (Джин Шахин), Массачусетсе (Эдвард Марки), Род-Айленде (Джон Рид), Нью-Джерси (Кори Букер) и Делавэре (Кристофер Кунс).В этом году переизбираются 35 из 100 сенаторов.Сейчас у республиканцев в сенате 53 места против 47 у демократов. Чтобы получить большинство в 51 голос, демократам нужно четыре места. Если же демократ Джо Байден станет президентом, то демократам для большинства хватит и 50 голосов, поскольку в этом случае председателем сената по должности станет вице-президент Камала Харрис.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;&gt;
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теннесси, сша, в мире

Fox News: демократы и республиканцы выиграли по пять сенатских мест

04:47 04.11.2020 (обновлено: 04:56 04.11.2020)
 
© РИА Новости / Юки Ивамура / Перейти в фотобанкНаклейки на одном из избирательных участков в Вашингтоне
Наклейки на одном из избирательных участков в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
© РИА Новости / Юки Ивамура
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ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Демократы и республиканцы идут вровень в сенатской гонке, выиграв по пять сенатских мест, прогнозирует телеканал Fox News.
Сохранили свои места сенаторы-республиканцы Шелли Мур-Капито от Западной Вирджинии, Митч Макконнелл от Кентукки (лидер республиканского большинства), Том Коттон от Арканзаса и Джим Инхоф от Оклахомы, также в Теннесси на "открытых" выборах, где не было действующего баллотирующегося сенатора, победил республиканец Билл Хагерти.
В свою очередь демократы сохранили места в Нью-Гэмпшире (Джин Шахин), Массачусетсе (Эдвард Марки), Род-Айленде (Джон Рид), Нью-Джерси (Кори Букер) и Делавэре (Кристофер Кунс).
В этом году переизбираются 35 из 100 сенаторов.
Сейчас у республиканцев в сенате 53 места против 47 у демократов. Чтобы получить большинство в 51 голос, демократам нужно четыре места. Если же демократ Джо Байден станет президентом, то демократам для большинства хватит и 50 голосов, поскольку в этом случае председателем сената по должности станет вице-президент Камала Харрис.
Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
 
Выборы президента США — 2020ТеннессиСШАВ мире
 
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Досрочное голосование на выборах президента СШАПрезидентские выборы в США. Онлайн-репортажВчера, 13:11
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