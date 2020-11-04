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Эксперт: проигрыш Трампа в Техасе будет значить, что для него все кончено

Эксперт: проигрыш Трампа в Техасе будет значить, что для него все кончено

Проигрыш нынешнего президента США Дональда Трампа в штате Техас поставит крест на его перспективах быть переизбранным, считает профессор Американского института РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T04:39

2020-11-04T04:39

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дональд трамп

джо байден

сша

техас

в мире

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Проигрыш нынешнего президента США Дональда Трампа в штате Техас поставит крест на его перспективах быть переизбранным, считает профессор Американского института в Вашингтоне Питер Кузник.После подсчета 16% голосов кандидат от демократов в президенты США Джо Байден лидирует в традиционно республиканском штате Техас с 38 выборщиками. У Байдена 53,8% голосов против 44,9% у Трампа."Если Трамп потеряет Техас, для него все будет кончено", - сказал Кузник в эфире телеканала "Россия 24"."У Байдена больше возможностей победить. У Трампа только одна - удержать Техас и победить в Пенсильвании", - отметил эксперт. Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

сша

техас

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, сша, техас, в мире