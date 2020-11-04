Эксперт о выборах в США: при подсчете голосов по почте будут сюрпризы
© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкИзбирательница во время голосования на выборах президента США на одном из избирательных участков в Нью-Йорке
МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Начавшийся процесс подсчета голосов на выборах президента США не так важен, как итоги голосования по почте, оно может удивить, заявил РИА Новости заместитель заведующего Международной лабораторией исследований мирового порядка и нового регионализма Дмитрий Новиков.
В США 3 ноября проходят выборы президента, на пост главы государства претендует республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден.
По мнению Новикова, "почтовое голосование" и скрывает в себе главную интригу выборов.
"Это главная проблема. Существует довольно много моделей, при которых Трамп, скорее всего, может победить в день голосования. При этом кандидат от демократов Джо Байден опередит его при подсчете "почтового голосования". Демократический электорат предпочитает голосовать по почте гораздо чаще, чем республиканский", - напомнил собеседник агентства.
Трамп не раз критиковал голосование по почте, по его мнению, бесконтрольная рассылка бюллетеней и непрозрачность голосования в такой ситуации не дают гарантии честных выборов.
Как отметил Новиков, в этом случае может разгореться политический скандал, который "растянется от нескольких дней до нескольких недель, если все утонет в судебных исках".
"Это может дойти до самого высокого уровня, где Трамп заведомо смог укрепить свои позиции. У него – большинство в Верховном суде, и там у него есть весомое преимущество перед Байденом", - прокомментировал политолог.
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