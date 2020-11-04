https://ria.ru/20201104/vybory-1582950533.html

Эксперт о выборах в США: при подсчете голосов по почте будут сюрпризы

Эксперт о выборах в США: при подсчете голосов по почте будут сюрпризы

Начавшийся процесс подсчета голосов на выборах президента США не так важен, как итоги голосования по почте, оно может удивить, заявил РИА Новости заместитель... РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T04:37

2020-11-04T04:37

2020-11-04T04:37

выборы президента сша — 2020

россия

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Начавшийся процесс подсчета голосов на выборах президента США не так важен, как итоги голосования по почте, оно может удивить, заявил РИА Новости заместитель заведующего Международной лабораторией исследований мирового порядка и нового регионализма Дмитрий Новиков.В США 3 ноября проходят выборы президента, на пост главы государства претендует республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден.По мнению Новикова, "почтовое голосование" и скрывает в себе главную интригу выборов.Трамп не раз критиковал голосование по почте, по его мнению, бесконтрольная рассылка бюллетеней и непрозрачность голосования в такой ситуации не дают гарантии честных выборов.Как отметил Новиков, в этом случае может разгореться политический скандал, который "растянется от нескольких дней до нескольких недель, если все утонет в судебных исках".Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

https://radiosputnik.ria.ru/20201104/vybory-1582950113.html

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сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дональд трамп, джо байден, сша, в мире