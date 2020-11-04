https://ria.ru/20201104/vybory-1582950398.html

Эксперт оценил промежуточные итоги голосования в США

Эксперт оценил промежуточные итоги голосования в США

Промежуточные итоги выборов в США пока не принесли неожиданностей, но здесь даже важнее следить за результатом голосования в конгресс, а не за президентской... РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T04:36

2020-11-04T04:36

2020-11-04T07:13

выборы президента сша — 2020

дмитрий новиков

дональд трамп

джо байден

москва

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/04/1582945816_0:309:2689:1822_1400x0_80_0_0_d22670c95571673ea6e7b223015cc327.jpg

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Промежуточные итоги выборов в США пока не принесли неожиданностей, но здесь даже важнее следить за результатом голосования в конгресс, а не за президентской гонкой, заявил РИА Новости заместитель заведующего Международной лабораторией исследований мирового порядка и нового регионализма Дмитрий Новиков.В США 3 ноября проходят выборы президента, на пост главы государства претендует республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден.По его словам, даже если победу в текущих выборах одержит действующий президент страны и кандидат от республиканцев Дональд Трамп, его партия с высокой вероятностью "потеряет Конгресс и сильно ослабнет на уровне легислатур штатов". Это также повлечет за собой резкое сокращение числа лояльных ему губернаторов, отметил Новиков."Таким образом, то большое правительство, которым руководил Трамп с 2017 года, сожмется, что будет сильно ограничивать его как во внутриполитических инициативах, так и во внешних. В том числе касательно российско-американских отношений", - полагает политолог.

москва

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Потасовка у Белого дома: полиция оттеснила музыкальный грузовик Кадры потасовки между активистами и полицией недалеко от Белого дома. Полиция оттеснила грузовик с музыкой с проезжей части, после чего активисты начали расходиться. 2020-11-04T04:36 true PT0M53S

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий новиков, дональд трамп, джо байден, москва, сша, в мире