Эксперт оценил промежуточные итоги голосования в США
04:36 04.11.2020 (обновлено: 07:13 04.11.2020)
© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкИзбирательница во время голосования на выборах президента США на одном из избирательных участков в Нью-Йорке
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Промежуточные итоги выборов в США пока не принесли неожиданностей, но здесь даже важнее следить за результатом голосования в конгресс, а не за президентской гонкой, заявил РИА Новости заместитель заведующего Международной лабораторией исследований мирового порядка и нового регионализма Дмитрий Новиков.
В США 3 ноября проходят выборы президента, на пост главы государства претендует республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден.
"Пока промежуточные итоги голосования дают нам слишком мало информации, однако никаких неожиданностей нет. В каком-то смысле гораздо внимательнее нужно смотреть даже не на результаты президентских выборов, хотя они, конечно же, важны, а на результаты выборов в Конгресс, поскольку это структурный ограничитель следующего президента", - сказал собеседник агентства.
По его словам, даже если победу в текущих выборах одержит действующий президент страны и кандидат от республиканцев Дональд Трамп, его партия с высокой вероятностью "потеряет Конгресс и сильно ослабнет на уровне легислатур штатов". Это также повлечет за собой резкое сокращение числа лояльных ему губернаторов, отметил Новиков.
"Таким образом, то большое правительство, которым руководил Трамп с 2017 года, сожмется, что будет сильно ограничивать его как во внутриполитических инициативах, так и во внешних. В том числе касательно российско-американских отношений", - полагает политолог.