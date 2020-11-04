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Fox News: Трамп побеждает в Арканзасе
Fox News: Трамп побеждает в Арканзасе
Президент США Дональд Трамп ожидаемо побеждает на президентских выборах в Арканзасе с шестью выборщиками, прогнозирует телеканал Fox News на основе... РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T04:33
2020-11-04T04:33
2020-11-04T04:35
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
арканзас
в мире
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ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп ожидаемо побеждает на президентских выборах в Арканзасе с шестью выборщиками, прогнозирует телеканал Fox News на основе предварительных результатов.В США проходят всеобщие выборы. Избираются президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторы 11 штатов и двух территорий, а также местные законодательные собрания ряда штатов.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, арканзас, в мире