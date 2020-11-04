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Байден лидирует в Нью-Джерси

Байден лидирует в Нью-Джерси

Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден лидирует в штате Нью-Джерси, свидетельствуют первые данные. РИА Новости, 04.11.2020

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дональд трамп

вашингтон (город)

джо байден

сша

выборы президента сша — 2020

нью-джерси

в мире

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ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден лидирует в штате Нью-Джерси, свидетельствуют первые данные.По итогам обработки 9% бюллетеней, у Байдена - 57,9%, у Трампа - 41%.Нью-Джерси дает 14 голосов выборщиков.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

вашингтон (город)

сша

нью-джерси

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, вашингтон (город), джо байден, сша, нью-джерси, в мире