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Байден лидирует в Нью-Джерси
Байден лидирует в Нью-Джерси
Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден лидирует в штате Нью-Джерси, свидетельствуют первые данные. РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T04:33
2020-11-04T04:33
2020-11-04T04:37
дональд трамп
вашингтон (город)
джо байден
сша
выборы президента сша — 2020
нью-джерси
в мире
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ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден лидирует в штате Нью-Джерси, свидетельствуют первые данные.По итогам обработки 9% бюллетеней, у Байдена - 57,9%, у Трампа - 41%.Нью-Джерси дает 14 голосов выборщиков.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, вашингтон (город), джо байден, сша, нью-джерси, в мире