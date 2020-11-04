https://ria.ru/20201104/vybory-1582949594.html
Трамп увеличил отрыв от Байдена во Флориде
Трамп увеличил отрыв от Байдена во Флориде
Президент США Дональд Трамп увеличил отрыв от кандидата демократов Джо Байдена во Флориде, таковы результаты после обработки более 90% голосов. РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T04:31
2020-11-04T04:31
2020-11-04T08:05
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
флорида
в мире
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ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп увеличил отрыв от кандидата демократов Джо Байдена во Флориде, таковы результаты после обработки более 90% голосов.У Трампа 51,0% против 48,1% у Байдена.Трампу необходимо выиграть во Флориде с ее 29 выборщиками, чтобы переизбраться президентом.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
флорида
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Корреспондент РИА Новости Алексей Богдановский рассказывает, почему для Трампа так важна победа во Флориде
Корреспондент РИА Новости Алексей Богдановский рассказывает, почему для Трампа так важна победа во Флориде
2020-11-04T04:31
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, флорида, в мире