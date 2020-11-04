https://ria.ru/20201104/vybory-1582949324.html

Fox News: Байден выигрывает в штате Мэн с четырьмя выборщиками

Fox News: Байден выигрывает в штате Мэн с четырьмя выборщиками

Кандидат демократов Джо Байден выигрывает штат Мэн с тремя из четырех голосов выборщиков, прогнозирует телеканал Fox News. РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T04:29

2020-11-04T04:29

2020-11-04T04:33

джо байден

выборы президента сша — 2020

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/03/1582875428_0:14:3072:1742_1400x0_80_0_0_3b07497178ebf7ee9f40e45fce589d90.jpg

ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Кандидат демократов Джо Байден выигрывает штат Мэн с тремя из четырех голосов выборщиков, прогнозирует телеканал Fox News.При этом Байдену достаются не все голоса, поскольку в штате Мэн два голоса выборщиков распределяются на основе голосования по штату, а два - по отдельным округам. Все остальные штаты, кроме Небраски, отдают победителю народного голосования всех выборщиков от штата.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джо байден, сша, в мире