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Fox News: Байден выигрывает в штате Мэн с четырьмя выборщиками
Fox News: Байден выигрывает в штате Мэн с четырьмя выборщиками
Кандидат демократов Джо Байден выигрывает штат Мэн с тремя из четырех голосов выборщиков, прогнозирует телеканал Fox News. РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T04:29
2020-11-04T04:29
2020-11-04T04:33
джо байден
выборы президента сша — 2020
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Кандидат демократов Джо Байден выигрывает штат Мэн с тремя из четырех голосов выборщиков, прогнозирует телеканал Fox News.При этом Байдену достаются не все голоса, поскольку в штате Мэн два голоса выборщиков распределяются на основе голосования по штату, а два - по отдельным округам. Все остальные штаты, кроме Небраски, отдают победителю народного голосования всех выборщиков от штата.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джо байден, сша, в мире