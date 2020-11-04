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Байден лидирует в штатах Массачусетс и Род-Айленд
Байден лидирует в штатах Массачусетс и Род-Айленд
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден ожидаемо лидирует в штатах Массачусетс и Род-Айленд, свидетельствуют первые результаты. РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T04:24
2020-11-04T04:24
2020-11-04T04:24
род-айленд
выборы президента сша — 2020
джо байден
массачусетс
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 4 ноя – РИА Новости. Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден ожидаемо лидирует в штатах Массачусетс и Род-Айленд, свидетельствуют первые результаты.На предыдущих выборах в 2016 году в обоих штатах победила Хиллари Клинтон. Массачусетс дает 11 голосов выборщиков, Род-Айленд – 4.Большая часть голосов по Массачусетсу будет подсчитана в ночь выборов, оставшиеся голоса учтут за выходные дни, так как отправленные по почте бюллетени будут принимать до 6 ноября. Окончательные итоги по Род-Айленду будут подведены 10 ноября - это крайний срок для получения бюллетеней, отправленных из-за границы. Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
род-айленд, джо байден, массачусетс, сша, в мире