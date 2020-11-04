https://ria.ru/20201104/vybory-1582949074.html

Байден лидирует в штатах Массачусетс и Род-Айленд

Байден лидирует в штатах Массачусетс и Род-Айленд

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден ожидаемо лидирует в штатах Массачусетс и Род-Айленд, свидетельствуют первые результаты. РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T04:24

2020-11-04T04:24

2020-11-04T04:24

род-айленд

выборы президента сша — 2020

джо байден

массачусетс

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/04/1582929182_0:213:2887:1836_1400x0_80_0_0_a504f7665cb5f44fbe8ff5f35d84ccea.jpg

ВАШИНГТОН, 4 ноя – РИА Новости. Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден ожидаемо лидирует в штатах Массачусетс и Род-Айленд, свидетельствуют первые результаты.На предыдущих выборах в 2016 году в обоих штатах победила Хиллари Клинтон. Массачусетс дает 11 голосов выборщиков, Род-Айленд – 4.Большая часть голосов по Массачусетсу будет подсчитана в ночь выборов, оставшиеся голоса учтут за выходные дни, так как отправленные по почте бюллетени будут принимать до 6 ноября. Окончательные итоги по Род-Айленду будут подведены 10 ноября - это крайний срок для получения бюллетеней, отправленных из-за границы. Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

род-айленд

массачусетс

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

род-айленд, джо байден, массачусетс, сша, в мире