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Трамп вновь вырвался вперед во Флориде

Трамп вновь вырвался вперед во Флориде

Президент США Дональд Трамп вырвался вперед на выборах во Флориде после подсчета 86% голосов. РИА Новости, 04.11.2020

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сша

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

флорида

в мире

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ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп вырвался вперед на выборах во Флориде после подсчета 86% голосов.У Трампа 50,4% против 48,7% у кандидата демократов Джо Байдена.Трампу необходимо выиграть Флориду (29 выборщиков), чтобы переизбраться президентом.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

сша

флорида

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Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Корреспондент РИА Новости Алексей Богдановский рассказывает, почему для Трампа так важна победа во Флориде Корреспондент РИА Новости Алексей Богдановский рассказывает, почему для Трампа так важна победа во Флориде 2020-11-04T04:18 true PT0M32S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, дональд трамп, флорида, в мире