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Трамп вновь вырвался вперед во Флориде
Трамп вновь вырвался вперед во Флориде
Президент США Дональд Трамп вырвался вперед на выборах во Флориде после подсчета 86% голосов. РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T04:18
2020-11-04T04:18
2020-11-04T08:05
сша
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
флорида
в мире
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ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп вырвался вперед на выборах во Флориде после подсчета 86% голосов.У Трампа 50,4% против 48,7% у кандидата демократов Джо Байдена.Трампу необходимо выиграть Флориду (29 выборщиков), чтобы переизбраться президентом.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
сша
флорида
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Корреспондент РИА Новости Алексей Богдановский рассказывает, почему для Трампа так важна победа во Флориде
Корреспондент РИА Новости Алексей Богдановский рассказывает, почему для Трампа так важна победа во Флориде
2020-11-04T04:18
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, дональд трамп, флорида, в мире