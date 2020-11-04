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Байден лидирует в Мичигане

Байден лидирует в Мичигане

Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден лидирует в Мичигане, свидетельствуют первые результаты. РИА Новости, 04.11.2020

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джо байден

сша

выборы президента сша — 2020

мичиган

в мире

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден лидирует в Мичигане, свидетельствуют первые результаты.Мичиган с 16 голосами выборщиков голосовал за демократических кандидатов в президенты с 1992 года. Население штата – чуть меньше 10 миллионов человек. Крупнейший город – Детройт.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

сша

мичиган

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джо байден, сша, мичиган, в мире