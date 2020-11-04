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Байден вырвался вперед в Канзасе
Байден вырвался вперед в Канзасе
Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден выходит вперед в Канзасе после подсчета трети голосов. РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T04:16
2020-11-04T04:16
2020-11-04T04:20
дональд трамп
джо байден
сша
выборы президента сша — 2020
канзас
в мире
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден выходит вперед в Канзасе после подсчета трети голосов.У Байдена 54,5%, у нынешнего президента, республиканца Дональда Трампа 44,2%.После подсчета 1% голосов в Канзасе лидировал Трамп.В США во вторник прошли всеобщие выборы. Избираются президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторы 11 штатов и двух территорий, а также местные законодательные собрания ряда штатов.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, джо байден, сша, канзас, в мире