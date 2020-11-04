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Байден вырвался вперед в Канзасе

Байден вырвался вперед в Канзасе

Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден выходит вперед в Канзасе после подсчета трети голосов. РИА Новости, 04.11.2020

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дональд трамп

джо байден

сша

выборы президента сша — 2020

канзас

в мире

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден выходит вперед в Канзасе после подсчета трети голосов.У Байдена 54,5%, у нынешнего президента, республиканца Дональда Трампа 44,2%.После подсчета 1% голосов в Канзасе лидировал Трамп.В США во вторник прошли всеобщие выборы. Избираются президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторы 11 штатов и двух территорий, а также местные законодательные собрания ряда штатов.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>РИА Новости

сша

канзас

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, сша, канзас, в мире