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Байден лидирует в ключевых штатах Техас и Пенсильвания

Байден лидирует в ключевых штатах Техас и Пенсильвания

Кандидат демократов в президенты США Джо Байден лидирует в традиционно республиканском штате Техас с 38 выборщиками, а также в другом ключевом штате... РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T04:09

2020-11-04T04:09

2020-11-04T04:37

джо байден

пенсильвания

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выборы президента сша — 2020

в мире

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ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Кандидат демократов в президенты США Джо Байден лидирует в традиционно республиканском штате Техас с 38 выборщиками, а также в другом ключевом штате Коннектикут.После подсчета 16% голосов в Техасе у Байдена 53,8% голосов против 44,9% у действующего президента-республиканца Дональда Трампа.Победа Байдена в Техасе может лишить Трампа практически всех шансов на переизбрание. Пенсильвания также является одним из наиболее важных штатов, он может принести победителю 20 голосов выборщиков.Кроме того, Байден побеждает в Канзасе (шесть голосов выборщиков), Нью-Джерси, Мичигане (16 голосов), Массачусетсе и Род-Айленде, а также, согласно прогнозу телеканала Fox News, в Коннектикуте, Иллинойсе и штате Мэн. Как прогнозирует CNN, Байден ожидаемо побеждает в штатах Мэриленд (10), Делавэр (три выборщика), в столичном округе Колумбия (столько же голосов).Согласно прогнозу Fox News, Трамп лидирует в Теннесси, Алабаме, Миссисипи, Миссури и Оклахоме. Пять штатов дадут в общем 43 голоса выборщиков. По прогнозу AP, он также лидирует в Южной Каролине.Трамп пока удерживает лидерство и в ключевом штате Флорида, победа в котором ему необходима для переизбрания. Байден, в свою очередь, побеждает в другом ключевом штате Джорджия. Кроме того, кандидат от демократов побеждает в штате Вермонт и важном для победы штате Огайо.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джо байден, пенсильвания, сша, техас, в мире