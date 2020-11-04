https://ria.ru/20201104/vybory-1582947346.html
Байден лидирует в ключевых штатах Техас и Пенсильвания
Байден лидирует в ключевых штатах Техас и Пенсильвания
Кандидат демократов в президенты США Джо Байден лидирует в традиционно республиканском штате Техас с 38 выборщиками, а также в другом ключевом штате... РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T04:09
2020-11-04T04:09
2020-11-04T04:37
джо байден
пенсильвания
сша
техас
выборы президента сша — 2020
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/04/1582944580_0:162:3067:1887_1400x0_80_0_0_fcf19b63af025c54879205bb5b3e9d36.jpg
ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Кандидат демократов в президенты США Джо Байден лидирует в традиционно республиканском штате Техас с 38 выборщиками, а также в другом ключевом штате Коннектикут.После подсчета 16% голосов в Техасе у Байдена 53,8% голосов против 44,9% у действующего президента-республиканца Дональда Трампа.Победа Байдена в Техасе может лишить Трампа практически всех шансов на переизбрание. Пенсильвания также является одним из наиболее важных штатов, он может принести победителю 20 голосов выборщиков.Кроме того, Байден побеждает в Канзасе (шесть голосов выборщиков), Нью-Джерси, Мичигане (16 голосов), Массачусетсе и Род-Айленде, а также, согласно прогнозу телеканала Fox News, в Коннектикуте, Иллинойсе и штате Мэн. Как прогнозирует CNN, Байден ожидаемо побеждает в штатах Мэриленд (10), Делавэр (три выборщика), в столичном округе Колумбия (столько же голосов).Согласно прогнозу Fox News, Трамп лидирует в Теннесси, Алабаме, Миссисипи, Миссури и Оклахоме. Пять штатов дадут в общем 43 голоса выборщиков. По прогнозу AP, он также лидирует в Южной Каролине.Трамп пока удерживает лидерство и в ключевом штате Флорида, победа в котором ему необходима для переизбрания. Байден, в свою очередь, побеждает в другом ключевом штате Джорджия. Кроме того, кандидат от демократов побеждает в штате Вермонт и важном для победы штате Огайо.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
пенсильвания
сша
техас
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/04/1582944580_169:0:2900:2048_1400x0_80_0_0_f20a7e24464e7b967385a94cdbc1523a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джо байден, пенсильвания, сша, техас, в мире
ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости.
Кандидат демократов в президенты США Джо Байден
лидирует в традиционно республиканском штате Техас
с 38 выборщиками, а также в другом ключевом штате Коннектикут.
После подсчета 16% голосов в Техасе у Байдена 53,8% голосов против 44,9% у действующего президента-республиканца Дональда Трампа
.
Победа Байдена в Техасе может лишить Трампа практически всех шансов на переизбрание. Пенсильвания также является одним из наиболее важных штатов, он может принести победителю 20 голосов выборщиков.
Кроме того, Байден побеждает в Канзасе (шесть голосов выборщиков), Нью-Джерси, Мичигане (16 голосов), Массачусетсе и Род-Айленде, а также, согласно прогнозу телеканала Fox News, в Коннектикуте, Иллинойсе и штате Мэн. Как прогнозирует CNN, Байден ожидаемо побеждает в штатах Мэриленд (10), Делавэр (три выборщика), в столичном округе Колумбия (столько же голосов).
Согласно прогнозу Fox News, Трамп лидирует в Теннесси, Алабаме, Миссисипи, Миссури и Оклахоме. Пять штатов дадут в общем 43 голоса выборщиков. По прогнозу AP, он также лидирует в Южной Каролине.
Трамп пока удерживает лидерство и в ключевом штате Флорида, победа в котором ему необходима для переизбрания. Байден, в свою очередь, побеждает в другом ключевом штате Джорджия. Кроме того, кандидат от демократов побеждает в штате Вермонт и важном для победы штате Огайо.
Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>