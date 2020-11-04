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Fox News: Байден побеждает в Коннектикуте и Иллинойсе

Fox News: Байден побеждает в Коннектикуте и Иллинойсе

Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден побеждает в Коннектикуте и Иллинойсе, говорится в прогнозе Fox News. РИА Новости, 04.11.2020

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2020-11-04T04:07

2020-11-04T08:18

вашингтон (город)

дональд трамп

джо байден

сша

выборы президента сша — 2020

иллинойс

коннектикут

в мире

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ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден побеждает в Коннектикуте и Иллинойсе, говорится в прогнозе Fox News.В США во вторник прошли всеобщие выборы. Избираются президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторы 11 штатов и двух территорий, а также местные законодательные собрания ряда штатов.От Республиканской партии пост президента США надеется сохранить президент Дональд Трамп, от демократов на президентский пост претендует бывший вице-президент Джо Байден.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

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коннектикут

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вашингтон (город), дональд трамп, джо байден, сша, иллинойс, коннектикут, в мире