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Fox News: Байден побеждает в Коннектикуте и Иллинойсе
Fox News: Байден побеждает в Коннектикуте и Иллинойсе
Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден побеждает в Коннектикуте и Иллинойсе, говорится в прогнозе Fox News. РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T04:07
2020-11-04T04:07
2020-11-04T08:18
вашингтон (город)
дональд трамп
джо байден
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выборы президента сша — 2020
иллинойс
коннектикут
в мире
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ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден побеждает в Коннектикуте и Иллинойсе, говорится в прогнозе Fox News.В США во вторник прошли всеобщие выборы. Избираются президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторы 11 штатов и двух территорий, а также местные законодательные собрания ряда штатов.От Республиканской партии пост президента США надеется сохранить президент Дональд Трамп, от демократов на президентский пост претендует бывший вице-президент Джо Байден.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вашингтон (город), дональд трамп, джо байден, сша, иллинойс, коннектикут, в мире