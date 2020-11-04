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Fox News: Трамп побеждает в Теннеси, Алабаме, Миссисипи и Оклахоме
Fox News: Трамп побеждает в Теннеси, Алабаме, Миссисипи и Оклахоме
Президент США Дональд Трамп побеждает в ходе президентских выборов в пяти штатах: Теннесси, Алабаме, Миссисипи, Миссури и Оклахоме, прогнозирует Fox News. РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T04:06
2020-11-04T04:06
2020-11-04T04:14
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
алабама
миссури
сша
миссисипи
в мире
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп побеждает в ходе президентских выборов в пяти штатах: Теннесси, Алабаме, Миссисипи, Миссури и Оклахоме, прогнозирует Fox News.Пять штатов дадут в общем 43 голоса выборщиков.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
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сша
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, алабама, миссури, сша, миссисипи, в мире