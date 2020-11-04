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Fox News: Трамп побеждает в Теннеси, Алабаме, Миссисипи и Оклахоме

Fox News: Трамп побеждает в Теннеси, Алабаме, Миссисипи и Оклахоме

Президент США Дональд Трамп побеждает в ходе президентских выборов в пяти штатах: Теннесси, Алабаме, Миссисипи, Миссури и Оклахоме, прогнозирует Fox News. РИА Новости, 04.11.2020

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2020-11-04T04:06

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выборы президента сша — 2020

дональд трамп

алабама

миссури

сша

миссисипи

в мире

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп побеждает в ходе президентских выборов в пяти штатах: Теннесси, Алабаме, Миссисипи, Миссури и Оклахоме, прогнозирует Fox News.Пять штатов дадут в общем 43 голоса выборщиков.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

алабама

миссури

сша

миссисипи

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, алабама, миссури, сша, миссисипи, в мире