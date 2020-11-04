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CNN: Байден побеждает в Мэриленде, Массачусетсе и Делавэре

CNN: Байден побеждает в Мэриленде, Массачусетсе и Делавэре

Кандидат демократов Джо Байден ожидаемо побеждает в штатах Массачусетс (11 выборщиков), Мэриленд (10), Делавэр (3 выборщика) и в столичном округе Колумбия (3),... РИА Новости, 04.11.2020

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вашингтон (город)

делавэр

джо байден

сша

выборы президента сша — 2020

массачусетс

округ колумбия

мэриленд

в мире

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ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Кандидат демократов Джо Байден ожидаемо побеждает в штатах Массачусетс (11 выборщиков), Мэриленд (10), Делавэр (3 выборщика) и в столичном округе Колумбия (3), прогнозирует телеканал CNN.Победу Трампа в Массачусетсе прогнозирует также Washington Post.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

вашингтон (город)

делавэр

сша

массачусетс

округ колумбия

мэриленд

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вашингтон (город), делавэр, джо байден, сша, массачусетс, округ колумбия, мэриленд, в мире