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AP: Трамп побеждает в Южной Каролине с девятью голосами выборщиков

AP: Трамп побеждает в Южной Каролине с девятью голосами выборщиков

Действующий президент США Дональд Трамп ожидаемо побеждает в Южной Каролине, следует из прогноза агентства Ассошиэйтед Пресс. РИА Новости, 04.11.2020

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дональд трамп

выборы президента сша — 2020

южная каролина

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 4 ноя – РИА Новости. Действующий президент США Дональд Трамп ожидаемо побеждает в Южной Каролине, следует из прогноза агентства Ассошиэйтед Пресс.На предыдущих выборах в 2016 году в этом штате победил Трамп. Южная Каролина дает девять голосов выборщиков.Ведущие телеканалы и Ассошиэйтед Пресс прогнозируют победителей в отдельных штатах до завершения подсчета голосов, основываясь на своих статистических моделях. Эти прогнозы не являются официальными, но пользуются значительным авторитетом.Окончательные результаты по Южной Каролине ожидаются в ночь выборов, так как относительная небольшая часть избирателей голосовала досрочно, и сотрудники избирательных комиссий смогли начать обработку этих бюллетеней уже 1 ноября.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

южная каролина

сша

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, южная каролина, сша, в мире