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AP: Трамп побеждает в Южной Каролине с девятью голосами выборщиков
AP: Трамп побеждает в Южной Каролине с девятью голосами выборщиков
Действующий президент США Дональд Трамп ожидаемо побеждает в Южной Каролине, следует из прогноза агентства Ассошиэйтед Пресс. РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T04:03
2020-11-04T04:03
2020-11-04T04:12
дональд трамп
выборы президента сша — 2020
южная каролина
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 4 ноя – РИА Новости. Действующий президент США Дональд Трамп ожидаемо побеждает в Южной Каролине, следует из прогноза агентства Ассошиэйтед Пресс.На предыдущих выборах в 2016 году в этом штате победил Трамп. Южная Каролина дает девять голосов выборщиков.Ведущие телеканалы и Ассошиэйтед Пресс прогнозируют победителей в отдельных штатах до завершения подсчета голосов, основываясь на своих статистических моделях. Эти прогнозы не являются официальными, но пользуются значительным авторитетом.Окончательные результаты по Южной Каролине ожидаются в ночь выборов, так как относительная небольшая часть избирателей голосовала досрочно, и сотрудники избирательных комиссий смогли начать обработку этих бюллетеней уже 1 ноября.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, южная каролина, сша, в мире