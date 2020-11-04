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Выборы президента США — 2020
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AP: Трамп побеждает в Южной Каролине с девятью голосами выборщиков
AP: Трамп побеждает в Южной Каролине с девятью голосами выборщиков
Действующий президент США Дональд Трамп ожидаемо побеждает в Южной Каролине, следует из прогноза агентства Ассошиэйтед Пресс. РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T04:03
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дональд трамп
выборы президента сша — 2020
южная каролина
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 4 ноя – РИА Новости. Действующий президент США Дональд Трамп ожидаемо побеждает в Южной Каролине, следует из прогноза агентства Ассошиэйтед Пресс.На предыдущих выборах в 2016 году в этом штате победил Трамп. Южная Каролина дает девять голосов выборщиков.Ведущие телеканалы и Ассошиэйтед Пресс прогнозируют победителей в отдельных штатах до завершения подсчета голосов, основываясь на своих статистических моделях. Эти прогнозы не являются официальными, но пользуются значительным авторитетом.Окончательные результаты по Южной Каролине ожидаются в ночь выборов, так как относительная небольшая часть избирателей голосовала досрочно, и сотрудники избирательных комиссий смогли начать обработку этих бюллетеней уже 1 ноября.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;&gt;
южная каролина
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дональд трамп, южная каролина, сша, в мире

AP: Трамп побеждает в Южной Каролине с девятью голосами выборщиков

04:03 04.11.2020 (обновлено: 04:12 04.11.2020)
 
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп во время посещения своего избирательного штаба в Арлингтоне
Президент США Дональд Трамп во время посещения своего избирательного штаба в Арлингтоне - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
© AP Photo / Alex Brandon
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 4 ноя – РИА Новости. Действующий президент США Дональд Трамп ожидаемо побеждает в Южной Каролине, следует из прогноза агентства Ассошиэйтед Пресс.
На предыдущих выборах в 2016 году в этом штате победил Трамп. Южная Каролина дает девять голосов выборщиков.
Ведущие телеканалы и Ассошиэйтед Пресс прогнозируют победителей в отдельных штатах до завершения подсчета голосов, основываясь на своих статистических моделях. Эти прогнозы не являются официальными, но пользуются значительным авторитетом.
Окончательные результаты по Южной Каролине ожидаются в ночь выборов, так как относительная небольшая часть избирателей голосовала досрочно, и сотрудники избирательных комиссий смогли начать обработку этих бюллетеней уже 1 ноября.
Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
 
Выборы президента США — 2020Дональд ТрампЮжная КаролинаСШАВ мире
 
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Досрочное голосование на выборах президента СШАПрезидентские выборы в США. Онлайн-репортажВчера, 13:11
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Заголовок открываемого материала
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08:59Twitter пометил один из постов Трампа о выборах как сомнительный
08:59Эксперт оценил вероятность равного количества голосов у Трампа и Байдена
08:54Косачев объяснил, почему для России важны выборы в США
08:49Трамп заявил, что не позволит украсть у него выборы
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08:46Байден уверен в победе в Пенсильвании
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08:46Байден заявил, что не ему и не Трампу объявлять о победе
08:44Трамп побеждает. Америка проиграла
08:44Байден: мы на пути к победе на выборах
08:40Трамп лидирует в Неваде
08:38AP: Трамп побеждает в ключевой Флориде
08:37Баку заявил, что Ереван отступает в зоне боев в Карабахе
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08:36Баку обвинил Ереван в обстреле двух районов у Карабаха
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