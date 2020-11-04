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У Байдена 49,6%, у Трампа - 49,5% во Флориде после подсчета 80% голосов
У Байдена 49,6%, у Трампа - 49,5% во Флориде после подсчета 80% голосов
Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден и его соперник от республиканцев Дональд Трамп ведут напряженную борьбу в ключевом штате Флорида. РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T04:00
2020-11-04T04:00
2020-11-04T04:01
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
флорида
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден и его соперник от республиканцев Дональд Трамп ведут напряженную борьбу в ключевом штате Флорида.У Байдена - 49,6%, у Трампа - 49,5% после подсчета 80% голосов. Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
флорида
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, джо байден, флорида, сша, в мире