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У Байдена 49,6%, у Трампа - 49,5% во Флориде после подсчета 80% голосов

У Байдена 49,6%, у Трампа - 49,5% во Флориде после подсчета 80% голосов

Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден и его соперник от республиканцев Дональд Трамп ведут напряженную борьбу в ключевом штате Флорида. РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T04:00

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выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

флорида

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден и его соперник от республиканцев Дональд Трамп ведут напряженную борьбу в ключевом штате Флорида.У Байдена - 49,6%, у Трампа - 49,5% после подсчета 80% голосов. Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

флорида

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, флорида, сша, в мире