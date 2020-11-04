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Толпа у Белого дома не расходится в ожидании итогов выборов

Толпа у Белого дома не расходится в ожидании итогов выборов

Собравшиеся у ограды Белого дома в Вашингтоне не расходятся, но обстановка спокойная, люди поют, танцуют, выкрикивают лозунги в поддержку своих кандидатов и... РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T03:57

2020-11-04T03:57

2020-11-04T08:13

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

нью-йорк (город)

вашингтон (город)

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Собравшиеся у ограды Белого дома в Вашингтоне не расходятся, но обстановка спокойная, люди поют, танцуют, выкрикивают лозунги в поддержку своих кандидатов и против оппонентов, передает корреспондент РИА Новости.Полиция не вмешивается в происходящее, наблюдая со стороны. Перед самым заграждением активисты растянули большое полотнище с призывом сместить Трампа. Группа девушек устроила танцы, призывая собравшихся последовать их примеру, чтобы "снизить напряженность".Рядом собралось большое количество журналистов. Телевизионщики записывают сюжеты и беседуют с собравшимися. Агрессивных действий никто из активистов не предпринимает.В США 3 ноября проходят выборы президента, на пост главы государства претендует республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден. В преддверии выборов вокруг территории Белого дома возвели забор. Как сообщили в парковой службе, ограждения были модифицированы по запросу Секретной службы США "в связи с уникальными требованиями к безопасности вокруг предстоящих президентских выборов и в связи с необходимостью быстро разрешить потенциально возможные столкновения, защитить парк и обеспечить общественную безопасность около комплекса Белого дома".Ранее сообщалось, что в Нью-Йорке также активно готовятся к возможным протестам, с каждым днем в городе появлялось все больше витрин, заколоченных листами фанеры. Ряд бизнесов в Вашингтоне предпочли временно закрыться.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

нью-йорк (город)

вашингтон (город)

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, нью-йорк (город), вашингтон (город), сша, в мире