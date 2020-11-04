Толпа у Белого дома не расходится в ожидании итогов выборов
03:57 04.11.2020 (обновлено: 08:13 04.11.2020)
ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Собравшиеся у ограды Белого дома в Вашингтоне не расходятся, но обстановка спокойная, люди поют, танцуют, выкрикивают лозунги в поддержку своих кандидатов и против оппонентов, передает корреспондент РИА Новости.
Полиция не вмешивается в происходящее, наблюдая со стороны. Перед самым заграждением активисты растянули большое полотнище с призывом сместить Трампа. Группа девушек устроила танцы, призывая собравшихся последовать их примеру, чтобы "снизить напряженность".
Рядом собралось большое количество журналистов. Телевизионщики записывают сюжеты и беседуют с собравшимися. Агрессивных действий никто из активистов не предпринимает.
В США 3 ноября проходят выборы президента, на пост главы государства претендует республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден. В преддверии выборов вокруг территории Белого дома возвели забор. Как сообщили в парковой службе, ограждения были модифицированы по запросу Секретной службы США "в связи с уникальными требованиями к безопасности вокруг предстоящих президентских выборов и в связи с необходимостью быстро разрешить потенциально возможные столкновения, защитить парк и обеспечить общественную безопасность около комплекса Белого дома".
Ранее сообщалось, что в Нью-Йорке также активно готовятся к возможным протестам, с каждым днем в городе появлялось все больше витрин, заколоченных листами фанеры. Ряд бизнесов в Вашингтоне предпочли временно закрыться.
Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>