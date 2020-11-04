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Трамп и Байден сравнялись во Флориде

Трамп и Байден сравнялись во Флориде

Действующий президент США Дональд Трамп и его оппонент от демократов Джо Байден сравнялись во Флориде. РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T03:56

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выборы президента сша — 2020

флорида

в мире

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ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Действующий президент США Дональд Трамп и его оппонент от демократов Джо Байден сравнялись во Флориде.После подсчета 81% голосов у каждого кандидата по 49,5%.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

флорида

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

флорида, в мире