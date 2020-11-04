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Трамп лидирует в Кентукки после подсчета трети голосов

Трамп лидирует в Кентукки после подсчета трети голосов

Президент США Дональд Трамп лидирует с 64% голосов после подсчёта трети бюллетеней в штате Кентукки. РИА Новости, 04.11.2020

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2020-11-04T03:59

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

кентукки

в мире

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ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп лидирует с 64% голосов после подсчёта трети бюллетеней в штате Кентукки.За действующего главу государства проголосовали 455 тысяч человек против 244 тысяч голосов у кандидата от республиканцев Джо Байдена - 64% и 34,4% соответственно.Согласно прогнозам телеканала Fox News, в Кентукки побеждает Трамп. Штат даст кандидату восемь голосов выборщиков.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

кентукки

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, кентукки, в мире