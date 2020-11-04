https://ria.ru/20201104/vybory-1582944937.html
Трамп лидирует в колеблющейся Северной Каролине
Трамп лидирует в колеблющейся Северной Каролине
Действующий президент США Дональд Трамп лидирует в колеблющемся штате Северная Каролина, свидетельствуют первые результаты. РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T03:48
2020-11-04T03:48
2020-11-04T03:52
дональд трамп
сша
выборы президента сша — 2020
северная каролина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/04/1582934304_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_8b7098776523d7fef964a78b09f07710.jpg
ВАШИНГТОН, 4 ноя – РИА Новости. Действующий президент США Дональд Трамп лидирует в колеблющемся штате Северная Каролина, свидетельствуют первые результаты.На предыдущих выборах в 2016 году в этом штате победил Трамп. Северная Каролина дает 15 голосов выборщиков.По оценкам представителей избирательных комиссий, до 80% от общего числа голосов в этом штате может быть объявлено сразу после закрытия участков. Однако на подсчет оставшихся бюллетеней может уйти несколько дней, так как Северная Каролина принимает голоса избирателей, поступившие по почте не позднее 12 ноября.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
сша
северная каролина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/04/1582934304_0:0:2731:2048_1400x0_80_0_0_bd51b26d10eecc6c9173ffac3e1d4297.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, сша, северная каролина, в мире