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Fox News: лидера республиканцев в сенате переизбрали на очередной срок

Fox News: лидера республиканцев в сенате переизбрали на очередной срок

Лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл переизбрался на очередной шестилетний срок, следует из прогноза Fox News. РИА Новости, 04.11.2020

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выборы президента сша — 2020

митч макконнелл

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл переизбрался на очередной шестилетний срок, следует из прогноза Fox News.Макконнелл победил демократа Эми Макграт.Пока неясно, будет ли Макконнелл лидером большинства или меньшинства, так как у демократов сохраняются высокие шансы отобрать у республиканцев сенат.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

сша

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

митч макконнелл, сша, в мире