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Байден лидирует в важном для победы штате Огайо
Байден лидирует в важном для победы штате Огайо
Кандидат демократов в президенты США Джо Байден лидирует в Огайо, штате с 18 голосами выборщиков, свидетельствуют результаты после подсчета 10% голосов. РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T03:43
2020-11-04T03:43
2020-11-04T03:52
джо байден
огайо
сша
выборы президента сша — 2020
в мире
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ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Кандидат демократов в президенты США Джо Байден лидирует в Огайо, штате с 18 голосами выборщиков, свидетельствуют результаты после подсчета 10% голосов.У Байдена лидерство с 60,4% против 34,6% у действующего президента-республиканца Дональда Трампа.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джо байден, огайо, сша, в мире