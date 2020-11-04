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Байден лидирует в важном для победы штате Огайо

Байден лидирует в важном для победы штате Огайо

Кандидат демократов в президенты США Джо Байден лидирует в Огайо, штате с 18 голосами выборщиков, свидетельствуют результаты после подсчета 10% голосов. РИА Новости, 04.11.2020

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джо байден

огайо

сша

выборы президента сша — 2020

в мире

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ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Кандидат демократов в президенты США Джо Байден лидирует в Огайо, штате с 18 голосами выборщиков, свидетельствуют результаты после подсчета 10% голосов.У Байдена лидерство с 60,4% против 34,6% у действующего президента-республиканца Дональда Трампа.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

огайо

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джо байден, огайо, сша, в мире