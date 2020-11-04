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Трамп уверенно лидирует в Вирджинии
Трамп уверенно лидирует в Вирджинии
Президент США Дональд Трамп, несмотря на прогнозы, уверенно лидирует в штате Вирджиния после подсчёта 3% бюллетеней. РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T03:43
2020-11-04T03:43
2020-11-04T08:13
вашингтон (город)
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 4 ноя – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, несмотря на прогнозы, уверенно лидирует в штате Вирджиния после подсчёта 3% бюллетеней.У действующего главы государства почти 100 тысяч голосов против 46,5 тысячи у кандидата от республиканцев Джо Байдена – 66,9% против 31,4%.Согласно прогнозам телеканала Fox News, победу в Вирджинии одерживает Байден. Штат даст одному из кандидатов 13 голосов выборщиков.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вашингтон (город), дональд трамп, джо байден, сша, в мире