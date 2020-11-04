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Трамп уверенно лидирует в Вирджинии

Трамп уверенно лидирует в Вирджинии

Президент США Дональд Трамп, несмотря на прогнозы, уверенно лидирует в штате Вирджиния после подсчёта 3% бюллетеней. РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T03:43

2020-11-04T03:43

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вашингтон (город)

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 4 ноя – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, несмотря на прогнозы, уверенно лидирует в штате Вирджиния после подсчёта 3% бюллетеней.У действующего главы государства почти 100 тысяч голосов против 46,5 тысячи у кандидата от республиканцев Джо Байдена – 66,9% против 31,4%.Согласно прогнозам телеканала Fox News, победу в Вирджинии одерживает Байден. Штат даст одному из кандидатов 13 голосов выборщиков.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

вашингтон (город)

сша

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2020

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вашингтон (город), дональд трамп, джо байден, сша, в мире