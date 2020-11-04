https://ria.ru/20201104/vybory-1582942897.html

CNN: Трамп побеждает в Индиане с 11 выборщиками

CNN: Трамп побеждает в Индиане с 11 выборщиками

Президент США Дональд Трамп ожидаемо побеждает в штате Индиана с 11 голосами выборщиков, свидетельствует прогноз CNN на основе частичных результатов. РИА Новости, 04.11.2020

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2020-11-04T03:27

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выборы президента сша — 2020

дональд трамп

индиана

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп ожидаемо побеждает в штате Индиана с 11 голосами выборщиков, свидетельствует прогноз CNN на основе частичных результатов.В Индиане ожидалась победа Трампа. Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

индиана

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, индиана, сша, в мире