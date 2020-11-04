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Байден лидирует во Флориде после подсчета 52% протоколов

Байден лидирует во Флориде после подсчета 52% протоколов

Кандидат демократов Джо Байден лидирует во Флориде после подсчета более половины голосов. РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T03:23

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джо байден

выборы президента сша — 2020

флорида

в мире

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ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Кандидат демократов Джо Байден лидирует во Флориде после подсчета более половины голосов.После обработки 52% бюллетеней у Байдена 50,3% голосов, у президента США Дональда Трампа 48,8%.Согласно большинству прогнозов, Трампу необходимо выиграть во Флориде для переизбрания. Он выигрывал этот важнейший штат с 29 голосами в 2016 году.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

флорида

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джо байден, флорида, в мире