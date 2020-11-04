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Байден лидирует во Флориде после подсчета 52% протоколов
Байден лидирует во Флориде после подсчета 52% протоколов
Кандидат демократов Джо Байден лидирует во Флориде после подсчета более половины голосов. РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T03:23
2020-11-04T03:23
2020-11-04T03:28
джо байден
выборы президента сша — 2020
флорида
в мире
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ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Кандидат демократов Джо Байден лидирует во Флориде после подсчета более половины голосов.После обработки 52% бюллетеней у Байдена 50,3% голосов, у президента США Дональда Трампа 48,8%.Согласно большинству прогнозов, Трампу необходимо выиграть во Флориде для переизбрания. Он выигрывал этот важнейший штат с 29 голосами в 2016 году.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джо байден, флорида, в мире