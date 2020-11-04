https://ria.ru/20201104/vybory-1582942218.html

Байден перехватил первенство в Джорджии

Байден перехватил первенство в Джорджии

Кандидат от Демократической партии Джо Байден перехватил лидерство в штате Джорджия (16 выборщиков) по итогам подсчетов 3% бюллетеней, сообщает телеканал Fox... РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T03:17

2020-11-04T03:17

2020-11-04T08:12

дональд трамп

джо байден

сша

выборы президента сша — 2020

джорджия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/03/1582786165_0:236:3026:1938_1400x0_80_0_0_70991c10c39cc0bd4db068a67bb29e4b.jpg

ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Кандидат от Демократической партии Джо Байден перехватил лидерство в штате Джорджия (16 выборщиков) по итогам подсчетов 3% бюллетеней, сообщает телеканал Fox news.По его сведениям, Байден набирает 56,2% голосов, а Трамп - 42,6%.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

сша

джорджия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, сша, джорджия, в мире