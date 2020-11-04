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Байден перехватил первенство в Джорджии
Байден перехватил первенство в Джорджии
Кандидат от Демократической партии Джо Байден перехватил лидерство в штате Джорджия (16 выборщиков) по итогам подсчетов 3% бюллетеней, сообщает телеканал Fox... РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T03:17
2020-11-04T03:17
2020-11-04T08:12
дональд трамп
джо байден
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выборы президента сша — 2020
джорджия
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ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Кандидат от Демократической партии Джо Байден перехватил лидерство в штате Джорджия (16 выборщиков) по итогам подсчетов 3% бюллетеней, сообщает телеканал Fox news.По его сведениям, Байден набирает 56,2% голосов, а Трамп - 42,6%.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, джо байден, сша, джорджия, в мире