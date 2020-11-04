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Байден вырвался вперед во Флориде

Байден вырвался вперед во Флориде

Кандидат от демократов Джо Байден захватил лидерство на президентских выборах в важнейшем штате Флорида с 29 выборщиками, свидетельствуют результаты после... РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T03:17

2020-11-04T03:17

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джо байден

выборы президента сша — 2020

флорида

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Кандидат от демократов Джо Байден захватил лидерство на президентских выборах в важнейшем штате Флорида с 29 выборщиками, свидетельствуют результаты после подсчета 43% голосов.У Байдена 50,2% против 49% у президента Дональда Трампа.Согласно большинству прогнозов, Трампу необходимо выиграть во Флориде для переизбрания.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джо байден, флорида, сша, в мире