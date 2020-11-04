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Трамп лидирует в Южной Каролине
Трамп лидирует в Южной Каролине
Действующий президент США Дональд Трамп ожидаемо лидирует в Южной Каролине, свидетельствуют первые результаты по штату. РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T03:13
2020-11-04T03:13
2020-11-04T03:41
линдси грэм
дональд трамп
сша
выборы президента сша — 2020
южная каролина
в мире
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ВАШИНГТОН, 4 ноя – РИА Новости. Действующий президент США Дональд Трамп ожидаемо лидирует в Южной Каролине, свидетельствуют первые результаты по штату.На предыдущих выборах в 2016 году в этом штате победил Трамп. Южная Каролина дает девять голосов выборщиков.В битве за кресло в сенате побеждает республиканец Линдси Грэм. Он является действующим сенатором от штата.Окончательные результаты по Южной Каролине ожидаются в ночь выборов, так как относительная небольшая часть избирателей голосовала досрочно, и сотрудники избирательных комиссий смогли начать обработку этих бюллетеней уже 1 ноября.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
линдси грэм, дональд трамп, сша, южная каролина, в мире