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Трамп лидирует в штате Джорджия

Трамп лидирует в штате Джорджия

Действующий президент США Дональд Трамп лидирует на выборах в штате Джорджия с 16 выборщиками, свидетельствуют первые данные. РИА Новости, 04.11.2020

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дональд трамп

выборы президента сша — 2020

джорджия

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Действующий президент США Дональд Трамп лидирует на выборах в штате Джорджия с 16 выборщиками, свидетельствуют первые данные.Джорджия традиционно голосовала за республиканцев, имеет 16 голосов в коллегии выборщиков. Население штата - 10,6 миллиона человек. Крупнейшие города - Атланта, Саванна, Коламбус.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

джорджия

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джорджия, сша, в мире