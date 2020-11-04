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Fox News: Трамп выигрывает в Кентукки с восемью голосами выборщиков
Fox News: Трамп выигрывает в Кентукки с восемью голосами выборщиков
Президент США Дональд Трамп ожидаемо выиграл в штате Кентукки с восемью голосами выборщиков, прогнозирует телеканал Fox News. РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T03:09
2020-11-04T03:09
2020-11-04T03:12
кентукки
дональд трамп
сша
выборы президента сша — 2020
в мире
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ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп ожидаемо выиграл в штате Кентукки с восемью голосами выборщиков, прогнозирует телеканал Fox News.В штате предполагалась победа Трампа.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кентукки, дональд трамп, сша, в мире