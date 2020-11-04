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Байден вырвался вперед в ключевых штатах Флорида и Джорджия

Байден вырвался вперед в ключевых штатах Флорида и Джорджия

Демократ Джо Байден лидирует на выборах президента США в ключевых штатах Флорида и Джорджия. РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T03:05

2020-11-04T03:05

2020-11-04T04:31

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

флорида

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Демократ Джо Байден лидирует на выборах президента США в ключевых штатах Флорида и Джорджия.Во Флориде Байден после подсчета 52% бюллетеней набирает 50,3% голосов, у действующего президента-республиканца Дональда Трампа — 48,8%. Согласно большинству прогнозов, во Флориде, которая дает 29 голосов выборщиков, для переизбрания необходимо выиграть Трампу.В Джорджии, которая дает 16 голосов выборщиков, после подсчета трех процентов бюллетеней у Байдена 56,2%, у Трампа — 42,6%. Кроме того, кандидат от демократов побеждает в штате Вермонт и важном для победы штате Огайо.Трамп лидирует в Южной Каролине (девять голосов выборщиков), Кентукки (восемь голосов) и Нью-Гэмпшире (четыре голоса). По прогнозу CNN, действующий президент также побеждает в штате Индиана с 11 голосами выборщиков и, по прогнозу Fox News, в Западной Вирджинии с пятью выборщиками.Первые участки на востоке США в Индиане и Кентукки закрылись в 02.00 по московскому времени.В три часа ночи по московскому времени закрылись участки сразу в семи штатах, включая важные для исхода выборов Флориду и Джорджию, также закрылись Вирджиния, Южная Каролина, Вермонт и оставшиеся участки Кентукки и Индианы. В 3.30 мск завершили работу участки в Огайо, Северной Каролине и Западной Виргинии. В четыре часа ночи закроются сразу 15 штатов и округ Колумбия.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

флорида

сша

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, флорида, сша, в мире