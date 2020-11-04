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В Нью-Гэмпшире после закрытия участков по-прежнему лидирует Трамп
В Нью-Гэмпшире после закрытия участков по-прежнему лидирует Трамп
Республиканец Дональд Трамп вопреки прогнозам лидирует с 61,5% на выборах президента США в штате Нью-Гэмпшир после закрытия участков, сообщается на сайте Fox... РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T03:05
2020-11-04T03:05
2020-11-04T08:11
джо байден
нью-гэмпшир
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
сша
в мире
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НЬЮ-ЙОРК, 4 ноя - РИА Новости. Республиканец Дональд Трамп вопреки прогнозам лидирует с 61,5% на выборах президента США в штате Нью-Гэмпшир после закрытия участков, сообщается на сайте Fox News.По данным телеканала, подсчитан 1% бюллетеней. Сейчас у Трампа 61,5%, у его соперника, демократа Джо Байдена 38,5%.Нью-Гэмпшир имеет четыре голоса выборщиков из 538 (для победы необходимо 270). Штат голосует за демократических кандидатов с 1992 года за исключением выборов 2000 года, когда в штате победил Джордж Буш-младший.Нью-Гэмпшир расположен на северо-востоке США в регионе Новая Англия, население 1,3 миллиона человек. В 2016 году победу в штате одержала демократка Хиллари Клинтон, набрав 47,62% голосов, а Трамп 47,25%.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джо байден, нью-гэмпшир, дональд трамп, сша, в мире