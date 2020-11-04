https://ria.ru/20201104/vybory-1582940482.html

Fox News: Байден побеждает в Виргинии и Вермонте

Fox News: Байден побеждает в Виргинии и Вермонте

Демократ Джо Байден побеждает на выборах президента США в Виргинии (13 голосов выборщиков) и Вермонте (три голоса), прогнозирует телеканал Fox News на основе... РИА Новости, 04.11.2020

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джо байден

сша

выборы президента сша — 2020

виргиния

вермонт

в мире

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ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Демократ Джо Байден побеждает на выборах президента США в Виргинии (13 голосов выборщиков) и Вермонте (три голоса), прогнозирует телеканал Fox News на основе частичных результатов.В обоих штатах ожидалась победа Байдена.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

сша

виргиния

вермонт

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джо байден, сша, виргиния, вермонт, в мире