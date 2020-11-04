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Трамп вернул лидерство в Кентукки
Трамп вернул лидерство в Кентукки
Президент США Дональд Трамп вернул себе лидерство в штате Кентукки, свидетельствуют результаты подсчета 14% бюллетеней. РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T02:55
2020-11-04T02:55
2020-11-04T02:59
дональд трамп
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выборы президента сша — 2020
кентукки
в мире
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ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп вернул себе лидерство в штате Кентукки, свидетельствуют результаты подсчета 14% бюллетеней.У Трампа 56% голосов, у демократа Джо Байдена 42,3%.Трамп считается фаворитом в Кентукки.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, сша, кентукки, в мире